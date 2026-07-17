Энергетики Богородского округа передали инструменты бойцам СВО

15 июля профсоюзная организация Восточных электрических сетей в очередной раз подтвердила свою надежную поддержку защитников Отечества. Состоялась передача гуманитарной помощи бойцам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции.

В этот раз в адрес Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа были направлены две бензопилы и болгарка. Выбор инструментов продиктован реальными потребностями фронта. Военнослужащие подчеркивают: в полевых условиях такая техника — в числе самых востребованных.

Бензопилы и болгарка помогают оперативно решать целый спектр задач: от обустройства укрепрайонов и возведения защитных сооружений до заготовки дров для печей и ремонта техники. По сути, эти инструменты становятся неотъемлемой частью боевого обеспечения и существенно облегчают быт и работу бойцов в непростых условиях.

Представители Ассоциации ветеранов СВО искренне поблагодарили профсоюзный актив за своевременную помощь и внимательное отношение к запросам тех, кто находится на передовой.

Деятельность Восточных электрических сетей — яркий пример того, как социальная ответственность и принципы коллективного договора выходят далеко за рамки повседневных рабочих задач. Энергетики не на словах, а на деле вносят свой вклад в общее дело, оказывая адресную поддержку участникам СВО.