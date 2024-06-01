Энергетический объект получил повреждения в Запорожской области

Глава украинской ОВА Федоров: объект в Запорожской области получил повреждения

Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency
Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из объектов энергетической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожья получил повреждения, есть разрушения. Об этом заявил «глава украинской областной военной администрации» Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Он указал, что в части Запорожской области прошла «массированная» атака. По его словам, один из объектов энергетической инфраструктуры получил повреждения. Федоров добавил, что из людей никто не пострадал.

Ранее украинские боевики атаковали инфраструктуру нефтебазы в Краснодарском крае, в результате удара беспилотника загорелись цистерны с мазутом. Из-за ЧП пострадали два сотрудника предприятия — они получили нетяжелые травмы.

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