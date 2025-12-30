«Елка желаний» исполнила мечты девочки с ОВЗ из Солнечногорска

В Солнечногорске продолжается акция «Елка желаний», которая проходит по всей стране и помогает исполнять новогодние мечты детей с инвалидностью и ОВЗ, детей из семей участников СВО, сирот и тех, кто оказался в трудной ситуации. 29 декабря первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик подарил радость еще одному ребенку.

В КДЦ «Тимоново» он снял «волшебный» шар с желанием Ани — девочки с ограниченными возможностями здоровья. Она попросила развивающие деревянные пазлы. Кроме подарка, для девочки устроили приятный сюрприз — поездку в конный клуб «Сальвадор» в Андреевке, где она смогла покататься на лошадях.

«Детский смех и радость — это то, чем должен быть наполнен каждый Новый год. И в наших силах сделать праздник особенным. Аня — светлый и улыбчивый ребенок. Я желаю ей здоровья, счастья и чтобы все, что она загадает, непременно исполнялось», — сказал Кирилл Типографщик.

На ранчо девочка погладила и покормила лошадей, а также покаталась на пони. По словам инструкторов, занятия верховой езды способствуют развитию социальных навыков, улучшению осанки и координации.

«На лошади у детей работают все группы мышц, они развиваются. Если ребенок начинает любить животных, то у него позитивно меняется отношение к окружающему миру и людям», — пояснила тренер по конному спорту Маргарита Шипилова.

Акция «Елка желаний» в Солнечногорске проводится ежегодно. В этом году к ней присоединились глава округа Константин Михальков, депутаты Мособлдумы Владислав Мирзонов и Сергей Сретенский, а также члены Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска и многие другие. Только с елки в КДЦ «Тимоново» они исполняют мечты порядка 100 детей.