«Елка главы округа» для детей участников СВО состоялась в Солнечногорске

27 декабря в лицее № 7 прошло традиционное новогоднее мероприятие «Елка главы», организованное для детей участников СВО. В этом году торжество собрало подростков в возрасте от 13 до 17 лет, для которых была подготовлена музыкальная программа.

Музыканты из местного творческого коллектива «Гитарус» исполнили известные хиты, включая композиции групп «Король и Шут», «Братья Грим» и Евгения Трофимова. Кроме концертной программы, юные участники украсили елку символическими звездами, на которых написали свои мечты и пожелания на Новый год.

«При организации праздничных мероприятий для молодежи мы всегда стараемся учитывать интересы этой возрастной категории. Формат рок-концерта позволил создать по-настоящему живую атмосферу, которая нашла отклик у ребят. Наша основная задача — подарить детям защитников Отечества максимум внимания, поддержки и ярких эмоций в эти праздничные дни», — подчеркнула начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Марина Гасымова.

Ранее в рамках «Елки главы» в муниципалитете была проведена серия новогодних мероприятий для младших групп. Дети в возрасте от четырех до 13 лет смогли посетить четыре показа спектакля-сказки «Морозко», которые привлекли более 1400 юных жителей округа. Каждый ребенок получил сладкий подарок.