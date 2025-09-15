Елисаветинский крестный ход прошел в Одинцове

Более 5 тысяч верующих приняли участие 14 сентября в XIV Елисаветинском крестном ходе. Молитвенное шествие началось от храма Ильи Пророка в селе Ильинском и завершилось у храма Спаса Нерукотворного Образа в Усове Одинцовского городского округа.

Паломники прибыли из разных регионов России. Участники прошли по историческому маршруту по территории, где располагались императорские имения. Затем верующие совершили переправу через Москву-реку по понтонному мосту и на плотах. На берегу состоялся молебен и чтение акафиста святой преподобномученице Великой Княгине Елисавете Феодоровне. После прибытия крестного хода в Усово торжественно открылась благотворительная акция «День белого цветка» в помощь семьям участников специальной военной операции.

На площади перед Спасским храмом с самого утра на протяжении всех мероприятий работала ярмарка с продукцией из монастырей Калининградской и Калужской областей, Краснодарского и Пермского краев. Также были показаны документальные фильмы об августейших владельцах имения «Ильинское-Усово».

Организаторами крестного хода ежегодно выступают приход храма Спаса Нерукотворного образа в селе Усово и Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».