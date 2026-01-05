Элементы взрывчатки для убийства генерала Кириллова доставлялись из Варшавы

Части самодельного взрывного устройства, с помощью которого террористы убили начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, доставлялись из Варшавы. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

По его словам, составные элементы взрывчатки перевозили частями из Польши в Москву под видом строительных принадлежностей.

«В одной из 10 арендованных квартир Ахмаджон Курбонов собрал СВУ, с помощью которого было совершено преступление», — уточнил он.

Координаторов доставки составных частей СВУ Андрея Гедзика и Саидакбара Гуломова, а также куратора теракта Миржалола Одилова заочно арестовали и объявили в международный розыск. Уголовное дело против них выделили в отдельное производство.

Ранее МВД рассказало о планах украинских агентов попасть на суд по делу об убийстве Кириллова. СБУ собиралась получить информацию для использования в подготовке новых терактов.

Также украинская сторона планировала негативно осветить разбирательство на подконтрольных интернет-площадках и разместить призывы к совершению преступлений в отношении состава суда.