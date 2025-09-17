Электронное производство в Павловском Посаде провело экскурсию для бойцов СВО

В Павлово-Посадском округе на заводе «Экситон» прошла экскурсия для участников СВО и их семей. На предприятие приехали 12 человек.

«Экскурсии, которые мы проводим, позволяют участникам СВО ознакомиться с работой подмосковных предприятий. Завод „Экситон“ работает более 80 лет и занимается разработкой элементов электронной аппаратуры, поэтому он интересен не только современными технологиями, но и своей историей», — отметил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, участник программы «Время героев», председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков.

Компания «Экситон» занимается разработкой и производством разных видов микросхем: цифровых, аналоговых и комбинированных. Здесь также делают гибридные микросхемы и микромодули, собирают их в корпуса, проверяют работу и проводят научные исследования.

Гостям рассказали историю завода, показали, как проходит производство, и дали возможность пообщаться с сотрудниками. В Подмосковье такие экскурсии проводят регулярно. Их цель — помочь ветеранам спецоперации освоить новые профессии и найти работу. В проекте участвуют и другие предприятия, среди них «Метровагонмаш», «Газдевайс», АК «Рубин» и индустриальный парк «Есипово».