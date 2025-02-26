Электричество подвели к строящемуся храму в Раменском

Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения строящегося храма специалисты провели масштабные работы, включающие в себя прокладку около 100 метров кабельной линии, обеспечивающей передачу электроэнергии от подстанции к храму, монтаж более 200 метров воздушных линий, установку автоматического выключателя, обеспечивающего защиту электрооборудования храма от перегрузок и коротких замыканий, а также монтаж современного измерительного комплекса учета электроэнергии.

Храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» возводят на Дементьевском кладбище в память о военнослужащих, погибших в специальной военной операции. Он будет иметь площадь 100 квадратных метров и восьмигранную форму. Внутри храма расположат алтарь, иконостас и место для молящихся.