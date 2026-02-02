Экспозицию в память о героях СВО открыли в Солнечногорске

В музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске прошла церемония открытия проекта, посвященного участникам специальной военной операции, отдавшим жизнь за Родину. Организаторами экспозиции стали советник главы округа Виктория Куракова, Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска и участник боевых действий, капитан запаса ФСБ Павел Швабрин.

На торжественном мероприятии присутствовали первый замглавы округа Виталий Тушинов, председатель местного совета депутатов Марина Веремеенко, ветераны СВО, семьи погибших военнослужащих, представители «Молодой гвардии Единой России» и юнармейцы.

История проекта началась в Солнечногорске около года назад, когда была представлена первая часть экспозиции из 40 портретов. За прошедшее время выставка значительно выросла и побывала в 14 городах России — от Калининграда до Иркутска. Во время открытия первый заместитель главы округа Виталий Тушинов передал государственные награды родственникам пяти погибших бойцов из Солнечногорска.

«Эта выставка — народная благодарность и наглядный урок мужества для подрастающего поколения. Подвиг солдат, их самопожертвование навсегда останутся в сердце нашего округа и всей страны», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Финальной частью события стало объявление о подготовке памятного буклета, который объединит материалы по итогам всей передвижной экспозиции. В издании городской округ Солнечногорск будет указан как место зарождения проекта и сохранит информацию о местных героях.