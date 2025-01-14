Экспозицию в честь бойца СВО Сергея Горшкова открыли в школе Ногинска

Посвященная выпускнику школы и участнику специальной военной операции Сергею Горшкову экспозиция открылась в Ногинске Богородского округа. Ее разместили школьном музее «Связь поколений» Центра образования № 1.
Детство Сергея Горшкова прошло в поселке Глухово под Ногинском. Мальчик рос в буденновской казарме, расположенной напротив школы. На протяжении многих лет Сергей работал в патрульно-постовой службе оперуполномоченным по розыску и занимал руководящие позиции в различных подразделениях Министерства внутренних дел России.
Выйдя на пенсию, Сергей Горшков получил звание подполковника милиции. В 2022 году он присоединился к добровольческому подразделению спецназа «Ахмат». Сергей принимал участие в боевых действиях в районах Лисичанска и Попасной, где служил гранатометчиком. Там военнослужащий получил ранение и контузию.
Второй контракт Сергей Горшков заключил с Министерством обороны Российской Федерации. Боец с позывным Ногинск в составе десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск участвовал в операциях в районе деревни Вербовое Запорожской области.
В экспозиции можно увидеть предметы и вещи, которые используют на фронте бойцы. Экспонаты передал музею Сергей Горшков. Он также отдал фотографии из семейного архива, изображения наград и газетные публикации.
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