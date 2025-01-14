Экспозицию в честь бойца СВО Сергея Горшкова открыли в школе Ногинска

Детство Сергея Горшкова прошло в поселке Глухово под Ногинском. Мальчик рос в буденновской казарме, расположенной напротив школы. На протяжении многих лет Сергей работал в патрульно-постовой службе оперуполномоченным по розыску и занимал руководящие позиции в различных подразделениях Министерства внутренних дел России.

Выйдя на пенсию, Сергей Горшков получил звание подполковника милиции. В 2022 году он присоединился к добровольческому подразделению спецназа «Ахмат». Сергей принимал участие в боевых действиях в районах Лисичанска и Попасной, где служил гранатометчиком. Там военнослужащий получил ранение и контузию.