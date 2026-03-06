Экспозицию о героях СВО открыли в школьном музее в Химках

Знаковое событие состоялось в школе № 19: музей «Славы России» обогатился новыми экспозициями, посвященными героям нашего времени — участникам специальной военной операции. Этот раздел раскроет подвиги бойцов, которые с полной отдачей продолжают дело своих предков.

Экспонаты, доставленные прямо с линии фронта из Курска, Донецка, Луганска и других мест, уникальны: в коллекцию вошли беспилотники, солдатская форма, шевроны, каски, гильзы, патронники и иные реликвии с поля боя.

«11 лет музей „Славы России“ хранил историю побед прошлого. Сегодня он пишет летопись настоящего. Каждый привезенный с передовой экспонат — это символ мужества наших современников. Очень важно, что герои СВО для ребят из 19-й школы — реальные люди, с которых хочется брать пример. Пока мы сохраняем эту память — мы непобедимы», — отметил депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

Школьному музею «Славы России» в текущем году исполняется 11 лет. Он превратился за это время в ключевой центр патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. Коллекция продолжает расти за счет экспонатов о героях былых эпох и защитниках сегодняшнего дня.