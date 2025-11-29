Экспозицию героев СВО откроют в школе «Перспектива» в Химках

Новая выставка появится в школьный военно-исторический музей «Я помню, я горжусь!» в Химках. В нем можно будет увидеть истории и артефакты, посвященные подвигу участников СВО.

Музей в школе «Перспектива» открыли в 2007 году. Инициаторами стали педагоги образовательного учреждения.

«Сегодня многие жители нашего микрорайона, вернувшись из зоны СВО после ранений, не остаются в стороне. Они активно встречаются со школьниками, участвуют в уроках мужества. Именно они и станут главными героями и создателями новой экспозиции, пополнив ее своими наградами и трофеями», — сказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

В экспозиции представлены материалы из семейных архивов учителей. Это фотографии, документы, письма их отцов и дедов, прошедших войну.

«Школьные музеи играют огромную роль в воспитании детей. Это место, где история становится осязаемой. Особенно важно, что экспозиции таких музеев часто собираются силами самих школьников, их родственников, учителей. Это делает музей по-настоящему народным и близким каждому», — добавила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

По словам муниципального депутата Валентина Герасимова, цель подобных проектов — объединить поколения химчан вокруг общих ценностей.