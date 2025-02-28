Экспонаты из зоны СВО передали на выставку в Павловском Посаде

В Доме культуры «Филимоновский» открылась уникальная выставка, демонстрирующая артефакты времен Великой Отечественной войны и трофейные экспонаты, привезенные из зоны проведения специальной военной операции. Экспозиция стала результатом кропотливой работы участников поискового отряда «Восток».

На выставке представлены находки, обнаруженные отрядом в ходе экспедиций. Среди экспонатов — личные вещи солдат, обломки боеприпасов и другие предметы. Организаторы отметили, что некоторые экспонаты сохранились в удивительно хорошем состоянии, позволяя посетителям прикоснуться к прошлому.

«Поиск исторических артефактов — задача непростая и требующая опыта. Мы используем специальное оборудование, в частности, щуп. Опытный поисковик по звуку, издаваемому щупом, может определить, во что он уперся — в камень, кость или какой-либо предмет, находящийся в земле», — рассказали организаторы.