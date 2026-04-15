Экскурсию в обсерваторию провели для семей бойцов СВО в Серпухове

В год 70-летия Пущинской радиоастрономической обсерватории Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей организовал дневную обзорную экскурсию к радиоастрономическим телескопам. Экскурсию провел старший научный сотрудник обсерватории, кандидат физико-математических наук Владимир Самодуров.

Участники познакомились с историей обсерватории, узнали, как работают радиоастрономы и какие технологии используют в своей деятельности. Им рассказали, какие загадки Вселенной изучают ученые и какие открытия уже удалось сделать благодаря этой обсерватории.

Экскурсия вызвала интерес у детей и взрослых, чьи близкие выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Помимо досуга, семьи военнослужащих смогли пообщаться с депутатом Московской областной думы Андреем Голубевым, который ответил на вопросы.

«Несмотря на ненастную погоду, я всегда с огромным удовольствием посещаю экскурсии и лекции, которые проводят научные сотрудники Пущинской радиоастрономической обсерватории. Каждый раз узнаю что-то новое, каждый раз восхищаюсь тем, с каким юмором и глубиной научных знаний наши уважаемые ученые преподносят материал», — поделился Андрей Голубев.

Такие события помогают семьям защитников отвлечься от повседневных забот, прикоснуться к науке и провести время с пользой. Пущинская обсерватория остается гордостью отечественной астрономии и важной просветительской площадкой для жителей округа.