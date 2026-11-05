Экскурсию в Музей СВО провели для школьников в Дмитрове

29 октября ученики школы № 8 посетили музей, который работает на базе Подмосковного политехнического колледжа. Экскурсию для ребят провели студенты учебного заведения.

Школьники познакомились с экспозицией, посвященной специальной военной операции: увидели образцы вооружения, архивные фотографии, современные украинские учебники и другие материалы. Экспонаты помогли им ближе познакомиться с событиями сегодняшнего дня и их историческим контекстом.

Отдельное внимание уделили безопасности. В отделе беспилотников для учеников провели профилактическую беседу и рассказали, как действовать при обнаружении дрона.

Затем ребята приняли участие в практическом мастер-классе: учились надевать бронежилет и шлем, познакомились со сборкой и разборкой автомата Калашникова.

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что для ребят важно не только узнавать историю по учебникам, но и видеть реальные свидетельства событий, задавать вопросы и получать достоверную информацию.

Он подчеркнул, что знания о том, как вести себя при обнаружении беспилотника, сегодня имеют особое значение.

Ученица девятого класса Екатерина Осадчая поделилась впечатлениями и отметила, что музей произвел на нее сильное впечатление.

«Когда смотришь на фотографии, учебники, вещи — понимаешь, что это не где-то далеко, а рядом. Особенно запомнилась беседа про дроны — теперь я знаю, как правильно действовать», — подчеркнула она.

Такие встречи помогают ребятам лучше ориентироваться в современных вопросах безопасности и глубже осмысливать исторические события.