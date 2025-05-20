Ежегодная общероссийская культурно-образовательная акция проходит в вечернее и ночное время. Культурные учреждения, такие как музеи, парки, галереи и даже зоопарки, открывают свои двери для посетителей, стремясь привлечь их внимание к искусству.

Муниципальный округ Чехов не остался в стороне от этого значимого события. На экскурсии участникам рассказали увлекательные истории о героях лопасненской земли, что дало возможность не только бойцам СВО, но и их близким глубже понять важные исторические даты, связанные с их родным краем. Подобные встречи способствуют сохранению исторической памяти и укреплению связи между поколениями.

Мероприятие проходило также в рамках нескольких проектов, инициированных «Единой Россией», таких как «Историческая память» и «Культура малой Родины». Они направлены на популяризацию местной культуры.