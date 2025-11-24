Экскурсию в Музей глазированного сырка провели для семей бойцов СВО в Пушкинском

В округе Пушкинский 20 ноября прошла познавательная экскурсия для детей участников специальной военной операции. Мероприятие состоялось в Музее молока и глазированного сырка и стало частью комплексной программы поддержки семей военнослужащих.

Во время экскурсии дети узнали об истории молочного производства, попробовали свои силы в доении коровы на симуляторе и управляли аппаратом для фасовки йогуртов.

Особое внимание привлекла интерактивная корова, которая рассказала о процессе превращения травы в молоко. Участники также увидели прародителя современных быков — тура и смогли продегустировать продукцию, известную на весь мир.