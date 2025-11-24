Экскурсию в Музей глазированного сырка провели для семей бойцов СВО в Пушкинском
В округе Пушкинский 20 ноября прошла познавательная экскурсия для детей участников специальной военной операции. Мероприятие состоялось в Музее молока и глазированного сырка и стало частью комплексной программы поддержки семей военнослужащих.
Во время экскурсии дети узнали об истории молочного производства, попробовали свои силы в доении коровы на симуляторе и управляли аппаратом для фасовки йогуртов.
Особое внимание привлекла интерактивная корова, которая рассказала о процессе превращения травы в молоко. Участники также увидели прародителя современных быков — тура и смогли продегустировать продукцию, известную на весь мир.
Экскурсия собрала депутатов окружного Совета, представителей Ассоциации ветеранов специальной военной операции и членов «Молодой гвардии». В завершение мероприятия ребята получили сладкие подарки.
«Глава нашего округа Максим Красноцветов, депутатский корпус на регулярной основе оказывают помощь и поддержку семьям участников специальной военной операции. Мы ежедневно на связи с семьями, важно, чтобы они чувствовали нашу защиту», — отметила депутат Совета депутатов округа Пушкинский Анна Дунаева.