Экскурсию в филиал Серпуховского музея провели для семей участников СВО

Серпуховский историко-художественный музей совместно с Единым центром поддержки участников специальной военной операции 4 декабря организовал экскурсию для родственников военнослужащих. Посещение Покровской старообрядческой церкви было приурочено к празднику Введение во храм Пресвятой Богородицы.

В ходе экскурсии участники смогли узнать больше о старинной церкви и ее значении для региона. Музей продолжает свою традиционную работу с Единым центром в рамках проекта «Свой музей», который направлен на знакомство посетителей с живой историей и культурным наследием Серпухова.

В этом году в Покровской старообрядческой церкви была открыта экспозиция «Огнем очищенные, не руками творенные…», представляющая богатейшее собрание русской меднолитой пластики XVI–XXI веков из фондов музея.

Посетители отметили важность такой инициативы, которая позволяет им прикоснуться к духовному наследию родного края и ощутить поддержку.