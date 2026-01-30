Экскурсию в диспетчерский центр «Мособлгаза» провели для ветеранов СВО

В Подмосковье продолжают проводить экскурсии на различные предприятия для бойцов специальной операции. Ветераны побывали и в аварийно-диспетчерском центре «Мособлгаза».

Гостям рассказали, как устроена газораспределительная система Подмосковья, объяснили нюансы цифровой трансформации и системы мониторинга. Кроме того, сотрудники коснулись темы газовой безопасности.

Участники экскурсии также смогли задать интересовавшие их вопросы специалистам.

Мероприятие провели по программе профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий», которую специально для ветеранов разработали в Московском государственном институте международных отношений с помощью фонда «Защитники Отечества».

Представление о работе «Мособлгаза» на экскурсии получили 29 будущих выпускников курса, которые приехали из 17 регионов России. Знания они впоследствии смогут применить в своей профессиональной деятельности.