Экскурсию по заводу провели для ветеранов СВО в Подольске

В округе для участников специальной военной операции провели первую ознакомительную экскурсию по кабельному заводу в рамках проекта «ПриТЯГАтельный завод». Таким образом власти помогают ветеранам адаптироваться к гражданской жизни и найти работу.

Сотрудники предприятия ознакомили гостей с полным циклом производства кабельно-проводниковой продукции, продемонстрировав все ключевые этапы. Особое внимание уделили машиностроительному участку, показали современное оборудование, рассказали о принципах работы станков, используемых для изготовления продукции завода.

Также гости узнали о научных экспериментах, машиностроении и гальванике. Особый интерес у участников экскурсии вызвали ретро-гараж и багги. «СПКБ Техно» давно специализируется на промышленном туризме, поэтому экскурсии у них отработаны.

«Особенно впечатлил цех машиностроения. Видно, люди с душой работают. Такие мероприятия очень актуальны. Они помогают бойцам освоить востребованные рабочие профессии, задуматься о будущей карьере в промышленности, способствуют их адаптации и профориентации после службы», — сказал участник мероприятия, представитель Ассоциации ветеранов СВО.

Следующая экскурсия для ветеранов специальной военной операции на промышленные предприятия запланирована в ноябре.