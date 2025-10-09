Экскурсию по заводу «Металлист» в Серпухове провели для участников СВО

Участники СВО посетили АО «Серпуховский завод „Металлист“» в рамках проекта «Экскурсионный октябрь». Директор музея труда и славы Надежда Алексеева рассказала про основание предприятия и основные виды деятельности.

АО «Серпуховский завод „Металлист“» входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, является членом Союза машиностроителей России. Здесь производят гироскопы, датчики, электродвигатели и другие устройства для гражданской, научной и военной сфер.

Предприятие основали в 1943 году для нужд фронта. В послевоенные годы продукцию применяли в космической отрасли, железнодорожном транспорте и навигационных системах.

Директор музея труда и славы Надежда Алексеева и сотрудник предприятия, ветеран СВО Александр Шишкин рассказали участникам спецоперации историю «Металлиста». Александр Шишкин вернулся с передовой Героем, устроился на завод и собрал экспозицию о спецоперации из собственного обмундирования и трофеев. На заводе трудятся династии. Они рады военнослужащим, а для участников СВО предприятие предоставляет вакантные места после возвращения к мирной жизни.

Экскурсию организовал Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей совместно с Серпуховским отделением «Ассоциации ветеранов СВО».