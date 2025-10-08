Экскурсию по выставке о героях СВО провели для школьников в Красногорске

Экспозиция «СВО. Защитники Отечества» открылась в местном музее Победы недавно. Выставка приурочена к 93-й годовщине основания Красногорска и посвящена памяти земляков — участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга.

Во время экскурсии ребята с интересом рассматривали личные вещи бойцов, которые несколько лет назад отправились на фронт из подмосковного Красногорска. Это герои СВО — Александр Водопьянов, Андрей Назыров и Евгений Журавлев.

Школьники, посетившие музей, знают о спецоперации не понаслышке — их отцы сейчас защищают Отечество. А дети, как могут, поддерживают бойцов: пишут им письма, мастерят и отправляют на фронт блиндажные свечи. Ребята считают, что увидеть выставку «СВО. Защитники Отечества» обязательно нужно каждому. Ведь о подвиге героев необходимо знать и помнить всегда.

Экспозиция будет работать в музее до 12 декабря.