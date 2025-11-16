Экскурсию по высокотехнологичному производству провели для ветеранов СВО в Дубне

В Дубне продолжают активно поддерживать участников специальной военной операции. Накануне для них организовали мероприятие в рамках проекта «Промышленный туризм».

Для вернувшихся после демобилизации бойцов в Дубне провели уже три экскурсии на производственные предприятия города. Также администрация муниципалитета округа помогает им с трудоустройством.

«Администрация города оказывает всестороннюю поддержку ветеранам специальной военной операции. Мы на связи с предприятиями города, знаем их потребности и потребности ребят. Ветераны, которые возвращаются и адаптируются к мирной жизни, понимают, что в них есть большая заинтересованность, что мы всегда рядом, готовы помочь и, в том числе, с трудоустройством», — сказал заместитель главы городского округа Дубна Денис Карюхин.

В экскурсии поучаствовали участники СВО и их родственники. Им показали высокотехнологичное производство одного из предприятий Дубны.

Все желающие могли задать вопросы руководству компании, спросить о свободных вакансиях.

«Дубна как город высокотехнологичных производств не могла не включиться в проект „Промышленный туризм“. Готовы оказать военнослужащим и членам их семей всестороннюю поддержку: у нас работает представитель фонда „Защитники Отечества“, Ассоциация ветеранов СВО, а также многочисленные городские общественные организации. Всегда на связи с ребятами и готовы им помочь», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.