Экскурсию по школьному музею провели к 80-летию Победы в Ногинске

Экскурсионную программу, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовили в центре образования № 4 в Ногинске. Ученики, а также жители и гости посетили школьный музей.

Одна из экспозиций музея посвящена ученикам и учителям школы — ветеранам Великой Отечественной войны. 23 июня 1941 года в стенах образовательного учреждения должен был состояться первый выпускной для 10 «Б» класса. Ребята, получив аттестаты, в полном составе, вместе со своим классным руководителем, пошли воевать за свободу Родины. Их фотографии размещены на специальном стенде вместе с наградными листами.

Среди экспонатов музея также есть книга, написанная военным фельдшером Тамарой Сверчковой, которая так и называется «Скальпель и автомат». На основе воспоминаний сотрудников госпиталя составлены тексты экскурсий.

Гости также успели познакомиться с новой экспозицией, посвященной героям специальной военной операции.