Экскурсию по производству труб провели для ветеранов СВО в Сергиевом Посаде

Экскурсию на Загорский трубный завод провели при поддержке администрации Сергиева Посада, фонда «Защитники Отечества» и кадрового центра Подмосковья. Мероприятие создано для профориентации и трудоустройства участников СВО и членов их семей.

Около 15 человек посетили Загорский трубный завод — одно из крупнейших предприятий в России по производству труб большого диаметра полного цикла. Ежегодно здесь выпускают до 500 тысяч тонн продукции. Для сотрудников разработаны социальные программы.

«Загорский трубный завод является одним из налогоплательщиков бюджета нашего округа. Он принимает активное участие в жизни округа, ведет хорошую социальную политику. С этого предприятия 23 бойца ушли в зону СВО, и на предприятии они закреплены на постоянном месте работы и ежемесячно получают заработную плату», — сказал Сергей Тостановский, первый заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа.

Гости прошли по основному цеху. Им рассказали, что процесс начинается с листа металла, затем выполняется сварка, шлифовка и контроль перед погрузкой. Изделия завода используют Газпром, Уралнефть, крупные строительные компании.

На предприятии предлагают конкурентные зарплаты для бойцов СВО. Также можно пройти переподготовку в учебном центре.

«Мне до пенсии немножко не хватает. Пенсионный фонд сказал, что нужно потрудиться еще три года. Я вижу себя здесь, но тяжело с непривычки, попробую после Нового года», — рассказал Валерий, ветеран СВО.

Сотрудникам предоставляют социальный пакет, иногородним — частичную компенсацию аренды жилья. Работники, которые приезжают на вахту, проживают в общежитии. Помимо этого, специалистам компенсируют обеды в круглосуточной столовой, выплачивают квартальные премии.