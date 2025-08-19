Экскурсию по фабрике мороженого провели для семей участников СВО в Дмитрове

Родственники защитников из Дмитрова побывали на фабрике мороженого «Чистая Линия». Во время экскурсии они посетили цеха, увидели процесс производства сладкого лакомства и побеседовали с сотрудниками завода.

Мероприятие провели по инициативе социального координатора дмитровского отделения Фонда «Защитники Отечества» Екатерины Майоровой.

«Для нас важно не просто оказывать помощь, а создавать пространство, где семьи военнослужащих чувствуют себя частью большого и заботливого сообщества. Видеть, как дети смеются, а их мамы на мгновение забывают о повседневных заботах — это бесценно», — подчеркнула она.

По словам врип главы Дмитровского округа Михаила Шувалова, поддержка семей участников специальной военной операции — это наш общий долг и приоритетная задача.

«Подобные мероприятия, где дети могут отвлечься, а их мамы — получить положительные эмоции, крайне важны. Они показывают, что мы все вместе, как одна большая семья, помним о подвиге наших героев и заботимся об их близких», — добавил врип руководителя муниципалитета.

В конце экскурсии всех участников угостили мороженым.