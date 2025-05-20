Экскурсию по Дмитровскому кремлю провели для семей участников СВО

«Женское движение Единой России» организовало для родственников участников специальной военной операции экскурсию «Город Героев». Мероприятие прошло в Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев».

Сотрудники музея рассказали гостям о выдающихся исторических личностях, которые прославили дмитровскую землю: уездный предводитель дворянства Михаил Олсуфьев, последний владелец усадьбы Ольгово Виктор Апраксин, директор Дмитровского музея с 1921 по 1932 Кирилл Соловьев, известный советский военачальник Сергей Варенцов, Герой Советского Союза Петр Худов.

По словам муниципального координатора партийного проекта «Женское движение Единой России» и руководителя местного отделения фонда «Защитники Отечества» Екатерины Майоровой, для близких военнослужащих особенно важно чувствовать связь с родной землей и ее историей.

«Через судьбы выдающихся земляков мы передаем память о подвигах прошлого, поддерживая нынешнее поколение защитников. Это наш вклад в их моральную стойкость», — добавила она.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин отметил, что память о выдающихся земляках вдохновляет нынешних защитников Отечества.

«Судьбы героев Дмитровского края напоминают нам, что любовь к Родине и служение ей — это почетно и важно!» — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Отметим, что администрация Дмитровского муниципального округа регулярно помогает участникам специальной военной операции и членам их семей. Детей бойцов приглашают на культурные и развлекательные мероприятия.

Для того, чтобы получить помощь, можно обратиться: в «Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей», который работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, телефон: +7 926 140-87-66, либо позвонить социальному координатору Государственного фонда «Защитники Отечества» по номеру: +7 (903) 100-60-03.