Экскурсию на завод провели для ветеранов СВО в Коломне

Коломенских ветеранов специальной военной операции продолжают знакомить с востребованными промышленными специальностями. 19 ноября вернувшиеся с фронта бойцы побывали на предприятии «АДЛ» в поселке Радужный.

Их сопровождали социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в Коломне Дарья Бабаева, председатель местного отделения Комитета семей воинов Отечества Марина Родченко и руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Алексей Каратеев.

«Коломна участвует в пилотном проекте региональной программы „Промышленный туризм“. По инициативе нашего губернатора Андрея Воробьева ветераны специальной военной операции и их жены посещают предприятия региона, чтобы познакомиться с современными технологиями и актуальными профессиями. Такие экскурсии важны — они позволяют на практике увидеть, как работает производство, и возможно, выбрать карьеру в промышленной сфере», — отметил глава городского округа Александр Гречищев.

Завод «АДЛ» выпускает импортозамещающую трубопроводную арматуру в количестве, превышающем 800 тысяч единиц в год, — это шаровые краны, затворы, предохранительные клапаны и другие детали, широко применяемые в строительстве, энергетике и на предприятиях ЖКХ. Во время экскурсии ветераны познакомились с производственным процессом, получили полную информацию о вакансиях и условиях труда.

«За все время нашей работы мы совместно с фондом „Защитники Отечества“ и Комитетом семей воинов Отечества смогли помочь с трудоустройством более чем 20 обратившимся участникам специальной военной операции и их женам», — рассказал Алексей Каратеев.

Подобные экскурсии в Коломне проводят ежемесячно.