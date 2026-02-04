Экскурсию на трикотажную фабрику провели для семей бойцов СВО в Ленинском

Мероприятие для семей участников специальной военной операции организовал Единый центр помощи «Стратегия» совместно с Фондом «Защитники Отечества» при поддержке фабрики «RuSkin». После экскурсии для них провели психологический тренинг «Красная нить» на сплочение и доверие.

Гостям показали полный цикл производства: от работы вязальных машин до выпуска готовых изделий. Затем для участников провели специальный психологический тренинг, направленный на укрепление командного духа и эмоциональную поддержку.

«Подобные мероприятия — важная часть нашей комплексной работы по поддержке и социальной адаптации семей защитников Отечества. Это не просто экскурсия, а возможность отвлечься, узнать что-то новое о современных российских производствах и пообщаться в теплой, доверительной атмосфере», — сказала руководитель центра Елена Перепелица.

Поддержка семей участников специальной военной операции ведется в округе на постоянной основе. В ней участвуют общественные организации, благотворительные фонды и местные предприятия.