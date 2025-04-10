Экскурсию на сыроварню для семей участников СВО провели в Солнечногорске

Экскурсия на фермерскую сыроварню «33 сыра от Джея Клоуза» для семей участников специальной военной операции состоялась в Солнечногорске. Гости познакомились с процессом производства сыра, от приготовления до хранения и продегустировали продукцию.

Мероприятие было организовано по инициативе главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова.

Джей Клоуз поделился увлекательной историей своей жизни, охватывающей его рождение в Нью-Йорке, взросление в Мексике, обучение в Англии и жизнь на крокодильей ферме в Папуа-Новой Гвинее. Он рассказал о своих путешествиях по Австралии, Италии, Испании и Германии, а также о семи годах, проведенных на барже во Франции рядом с известным актером Пьером Ришаром и о том, как в итоге обосновался в России.

Во время экскурсии Джей познакомил гостей с процессом сыроварения, продемонстрировав оборудование, включая котел из Голландии, с которого началась его сырная история. Завершилась экскурсия дегустацией разнообразных сортов сыра и возможностью приобрести понравившуюся продукцию. Дети также получили возможность пообщаться с обитателями фермы: собакой, кошкой и козами.

«Мы стараемся делать все возможное, чтобы семьи наших защитников чувствовали внимание и поддержку. Такие мероприятия позволяют им отвлечься от повседневных забот, получить новые знания и яркие впечатления», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Экскурсия прошла при поддержке руководителя фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольги Гончар, руководителя комитета семей воинов Отечества городского округа Солнечногорск Светланы Лукиной и отдела промышленности и туризма администрации округа.

Для получения информации о ближайших экскурсиях для родственников участников СВО можно обратиться в Единый центр поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО и их семьям по телефону: 8 (936) 254-02-58.