Экскурсию на производство сыра провели для семей бойцов СВО в Солнечногорске

В городском округе состоялась экскурсия для родственников участников специальной военной операции на экоферму «33 сыра от Джея Клоуза». Мероприятие было организовано по инициативе главы округа Константина Михалькова и реализовано отделом туризма администрации вместе с Ассоциацией ветеранов СВО Солнечногорска.

Во время экскурсии гости смогли узнать о технологии изготовления различных сортов сыра, увидеть работу современного оборудования и познакомиться с секретами сыроварения. Мероприятие завершилась дегустацией, где присутствующие оценили разнообразие вкусов и приобрели понравившиеся продукты.

Подобные экскурсии проводятся ежемесячно, ранее семьи военнослужащих уже посетили предприятие «Королевская вода».

«Эти встречи помогают поддерживать дух единения и благодарности нашим героям и их близким. Организация таких экскурсий — один из способов подарить яркие впечатления и дать возможность родным героев почувствовать нашу заботу и внимание», — отметил первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

Уточнить информацию о предстоящих экскурсиях для родственников участников СВО можно в Ассоциации ветеранов СВО по адресу: улица Красная, дом 22а, ТЦ «Солнечный», 1-й этаж, или по телефону +7 496 263-13-32.