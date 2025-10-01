Экскурсию на предприятие Солнечногорска провели для семей участников СВО

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В городском округе Солнечногорск организовали экскурсию для участников специальной военной операции и их семей на предприятие «Королевская вода». Инициатива была реализована в рамках плана, разработанного по поручению главы муниципалитета Константина Михалькова.

Посетители смогли увидеть процесс многоступенчатой очистки воды, познакомиться с лабораторными исследованиями и узнать о мембранной фильтрации.

«Подобные экскурсии полезны не только для детей, но и для взрослых. Мы стремимся предоставлять возможность познавательного досуга, который поможет бойцам и их близким отвлечься, узнать что-то новое и почувствовать поддержку общества», — отметил первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.

В разработке программы следующих поездок участвовали начальник управления промышленности, инвестиций и туризма Алексей Савченко, советник главы округа Виктория Куракова, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Иван Цибуля и координатор ФЗО Алексей Михайлов.

Для записи необходимо обратиться в Ассоциацию ветеранов СВО по адресу: город Солнечногорск, улица Красная, дом 22а, ТЦ «Солнечный», 1-й этаж. Контактный телефон: 8 (496-26) 3-13-32.