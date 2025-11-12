Экскурсию на предприятие провели для ветеранов СВО в Домодедове

В рамках программы адаптации ветераны специальной военной операции побывали на одном из домодедовских предприятий. Главной целью экскурсии была помощь в трудоустройстве.

Участники СВО узнали о вакансиях и деятельности предприятия, где трудятся дизайнеры, слесари, сварщики, плотники. Они изготавливают оборудование для детских игровых и спортивных площадок.

Одним из экскурсантов стал ветеран спецоперации Владимир Рогоза. Благодаря кадровому центру Подмосковья он смог открыть бизнес, поэтому искал вакансии не для себя, а для сослуживцев.

«Друзья, знакомые, у которых заканчивается контракт, очень просили подыскать нормальную профессию с хорошим заработком. Данное производство очень интересное и довольно-таки масштабное. Я ребятам расскажу», — отметил Владимир Рогоза.