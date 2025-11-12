Экскурсию на предприятие провели для ветеранов СВО в Домодедове
В рамках программы адаптации ветераны специальной военной операции побывали на одном из домодедовских предприятий. Главной целью экскурсии была помощь в трудоустройстве.
Участники СВО узнали о вакансиях и деятельности предприятия, где трудятся дизайнеры, слесари, сварщики, плотники. Они изготавливают оборудование для детских игровых и спортивных площадок.
Одним из экскурсантов стал ветеран спецоперации Владимир Рогоза. Благодаря кадровому центру Подмосковья он смог открыть бизнес, поэтому искал вакансии не для себя, а для сослуживцев.
«Друзья, знакомые, у которых заканчивается контракт, очень просили подыскать нормальную профессию с хорошим заработком. Данное производство очень интересное и довольно-таки масштабное. Я ребятам расскажу», — отметил Владимир Рогоза.
В беседе за круглым столом участвовали представители администрации округа, Ассоциации ветеранов СВО и Кадрового центра Подмосковья. Экскурсанты поделились впечатлениями и озвучили волнующие их вопросы.
«Когда ребята возвращаются на территорию Московской области, то мы об этом узнаем от Фонда защитников Отечества. И сразу же устанавливаем с ними связь, ведем персональную работу и индивидуальное кураторство по вопросам трудоустройства. Кадровый центр Подмосковья может предложить как содействие в трудоустройстве, так и обучение, переобучение, повышение квалификации и открытие собственного дела», — рассказала начальник отдела профориентации, социальной адаптации и психологической поддержки центра Евгения Эберлин.
Заместитель главы Домодедова Наталья Богачева подчеркнула, что администрация округа ставит перед собой задачу сделать все, чтобы ветераны СВО могли найти достойную работу рядом с домом, быть с семьями и чувствовать уверенность в будущем.