Экскурсию на мебельное предприятие провели для бойцов СВО в Электрогорске

В Павлово-Посадском округе продолжается проект по знакомству демобилизованных участников специальной военной операции и их семей с ведущими предприятиями. 23 апреля на предприятии «Ультрадекор» в Электрогорске побывали первый заместитель главы муниципалитета Сергей Балашов, учащиеся 10-го класса школы № 14 и демобилизованные участники специальной военной операции.

Ребята и бойцы посетили производственные цеха, увидели современное оборудование и технологический процесс, а также обсудили конкретные вакансии. Для руководства компании это возможность найти надежных сотрудников, а для участников специальной военной операции — шанс получить достойную работу, карьерный рост и уверенность в завтрашнем дне.

Общество с ограниченной ответственностью «Ультрадекор» является мировым лидером в производстве мебельных плит (древесно-стружечных плит, ламинированных древесно-стружечных плит), ламинированных полов, стеновых панелей и ориентированно-стружечных плит. Предприятие работает с 2013 года, отправляет продукцию по всей России и в страны СНГ.

«Спасибо руководству ООО „Ультрадекор“ за открытость и готовность помогать. Нашим бойцам — за активную жизненную позицию. Школьникам — за интерес к рабочим специальностям и родному предприятию. Уверен, каждый, кто хочет трудиться, найдет здесь свое достойное место. Вместе сделаем округ сильнее!» — отметил Сергей Балашов.

Программа адаптации бойцов СВО в Павлово-Посадском округе продолжится.