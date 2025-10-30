Экскурсию на хлебокомбинат провели для ветеранов СВО в Сергиевом Посаде

Реализация проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Промышленный туризм» активно продолжается в городском округе. На этот раз участники специальной военной операции посетили предприятие «Сергиево-Посадский хлебокомбинат».

Гостей сопровождали первый заместитель главы округа Сергей Тостановский, сотрудники Кадрового центра Подмосковья, окружного Центра поддержки участников СВО и филиала фонда «Защитники Отечества». Экскурсантам рассказали и показали все этапы изготовления хлебобулочных и кондитерских изделий, а также дали попробовать продукцию комбината.

Директор Сергиево-Посадского хлебокомбината Арарат Царукян отметил, что предприятие постоянно наращивает темпы производства и расширяется, поэтому вакансии есть в том числе и для участников СВО. Некоторые ветераны заполнили на экскурсии анкету на трудоустройство.

Программа «Промышленный туризм» помогает участникам СВО вернуться к гражданской жизни, найти работу и адаптироваться в новых условиях.

«Мы заранее показываем те места, где они могут применить свои знания и умения. А если не могут, то мы поможем им обучиться и вернуться на предприятие. Это касается и членов их семей: даже детей старшего возраста мы приглашаем на такие экскурсии для того, чтобы они уже понимали какую профессию выбрать и куда пойти учиться», — рассказал Сергей Тостановский.