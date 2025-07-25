Экскурсию на авиационное предприятие провели для участников СВО в Балашихе

В рамках программы «Промышленный туризм» в Балшихе для участников специальной военной операции и их семей прошла познавательная экскурсия на предприятии «Рубин». Это мероприятие организовали при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья.

Экскурсия стала важным шагом в поддержке ветеранов, которые сталкиваются с трудностями при трудоустройстве.

«От лица Ассоциации благодарим руководство авиационной корпорации за поддержку данной программы. Промышленный туризм играет большую роль для наших ребят, участников СВО, поскольку у них есть проблемы с трудоустройством. Мы развиваем это направление, показывая, что работа на заводе — это не страшно, а наоборот», — отметила исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова.

Она также добавила, что предприятие создает все условия для обучения и предлагает достойную оплату труда. Участники экскурсии посетили учебный центр компании, познакомились с классами, где проходят занятия, увидели работу производственной площадки и испытательного корпуса.

«Мы ознакомили гостей с теми специальностями, по которым ветераны могут пройти обучение у нас. После учебы они не только получат соответствующие документы, но и смогут остаться работать на нашем заводе», — подчеркнул генеральный директор «Рубина» Игорь Ряпин.

Московская область активно участвует в программе «Открытая промышленность» с 2021 года. В регионе регулярно проводят тематические недели, в рамках которых организуют экскурсии на различные предприятия с целью развития промышленного туризма. Это позволяет не только повысить интерес к промышленной сфере, но и создать новые возможности для трудоустройства ветеранов и участников спецопераций.