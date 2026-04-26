Экскурсию для семей военнослужащих провели в музее Серпухова

Серпуховский историко-художественный музей 23 апреля провел экскурсию для родственников участников специальной военной операции в рамках проекта «СВОй музей». Проект, запущенный совместно с Единым центром поддержки участников СВО и членов их семей, направлен на повышение морального духа защитников и организацию культурного досуга всей семьей.

Особую акцию «Малыши, скорей в музей» провели для самых маленьких серпуховичей. Экскурсионную группу поприветствовал депутат окружного Совета Владимир Загоруйко, пожелав детям и их родителям хорошего культурного досуга.

Юные посетители познакомились с особняком купчихи Анны Мараевой и музейными экспонатами. Отличительная особенность мероприятия — интерактивность. В игровой форме малыши узнали, что такое музей и как в нем себя вести. Вместо детальных рассказов о художниках и картинах для детей подготовили интересные задания по поиску экспонатов и рисование.

Глава округа Алексей Шимко высоко оценил инициативу: «Такая забота — настоящий вклад в будущее. Наша „Малая Третьяковка Подмосковья“ воспитывает юных серпуховичей на лучших примерах искусства».

Мероприятия, доступные для льготного посещения в рамках проекта, анонсируют на сайте и в социальных сетях музея. Проект «СВОй музей» продолжает работу, предоставляя семьям участников СВО возможность бесплатно приобщаться к культурному наследию.