Экскурсию для Ассоциации ветеранов СВО провели в Пушкино

В рамках реализации акции «Промышленный туризм» в округе состоялась очередная экскурсия для членов Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Инициатива, направленная на социальную адаптацию защитников Отечества и укрепление их связей с гражданским обществом, была организована администрацией муниципалитета в сотрудничестве с Комитетом семей воинов Отечества.

В этот раз ветераны СВО посетили обувную фабрику, расположенную в Пушкино. Предприятие, успешно функционирующее на рынке более 15 лет, специализируется на выпуске широкого ассортимента продукции: женской, мужской и детской обуви.

Сотрудники фабрики провели для гостей экскурсию, познакомив их со всеми этапами производственного процесса — от автоматизированного раскроя материалов и пошива деталей до сборки готовых пар и их последующей упаковки.

«Акция „Промышленный туризм“, последовательно реализуемая администрацией Пушкинского округа и Ассоциацией ветеранов СВО, играет ключевую роль в процессе интеграции военнослужащих в мирную жизнь. Она не только помогает ветеранам сориентироваться на рынке труда и оценить потенциальные сферы занятости, но и способствует формированию диалога между обществом и теми, кто отстаивал безопасность страны», — отметили организаторы акции.