Экскурсия для ветеранов СВО на промпредприятие прошла в Коломне

Городской округ Коломна присоединился к пилотному проекту региональной программы «Промышленный туризм». По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева участники специальной военной операции вместе со своими семьями посещают предприятия региона, чтобы познакомиться с современными технологиями и востребованными в регионе профессиями.

Вместе с руководителем коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Алексеем Каратеевым и председателем местного отделения Комитета семей воинов Отечества Мариной Родченко бойцы побывали на крупном предприятии в Коломне — в производственных цехах Всероссийского научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава (ВНИКТИ). Им рассказали о производственной и научно-исследовательской деятельности института, показали испытательную базу и ответили на все интересующие вопросы.