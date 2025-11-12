Экскурсия для бойцов СВО на мебельное предприятие прошла в Богородском округе

Для участников спецоперации организовали и провели экскурсию на предприятии Богородского округа «Живые диваны». Инициатором данного мероприятия выступила Ассоциация ветеранов СВО Московской области при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Региональная программа «Промышленный туризм» для бойцов, вернувшихся с фронта, стартовала в этом году. По словам участников, экскурсия произвела яркое впечатление. Проект уже успел вызвать живой отклик среди участников.

Группа из пяти бойцов познакомилась с производственными процессами, узнала об истории создания компании, об имеющихся вакансиях и условиях труда. В ходе ознакомления выяснилось, что один из участников экскурсии работал здесь 20 лет назад.

«Скажу честно, здесь все изменилось, от входа и до выхода: изменились и улучшились технологические процессы, расширился ассортимент, увеличились площади предприятия. Побольше таких экскурсий. Они действительно помогают ребятам адаптироваться и найти рабочие места», — отметил боец СВО Владимир.