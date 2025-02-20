Экскурсия для бойцов СВО из Одинцова и их семей прошла в Волоколамске

Гости познакомились с достопримечательностями древнего Волоколамска и узнали героическую историю старейшего города Подмосковья. В мероприятии участвовало более 50 человек.

В Волоколамск приехали участники специальной военной операции из Одинцова и члены их семей, а также ветераны Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники Министерства обороны России.

Участники экскурсии осмотрели самые интересные места города и волоколамский кремль. Затем они отправились к разъезду Дубосеково, где находится «Музей Героев-панфиловцев». Заведующий филиалом Михаил Девочкин показал гостям величественные фигуры легендарных воинов и музей-бункер, которые произвели на посетителей огромное впечатление.

Начальник сектора по туризму администрации муниципального округа Ирина Павловна Комлякова отметила, что Волоколамск очень востребован у туристов. «К нам регулярно приезжают гости как из соседних городских округов, так и из других областей и даже стран. С радостью принимаем и ждем всех», — сказала она.