Экскурсии на предприятия провели для детей бойцов СВО в Волоколамском округе

Школьники, чьи отцы находятся в зоне специальной военной операции, побывали на двух крупных предприятиях Волоколамского округа. Ребятам показали производство и рассказали, как работают специалисты.

Руководитель производственной базы «Волоколамск» компании «Мострансавто» Сергей Воробьев показал юным гостям помещения для обслуживания и ремонта общественного транспорта. Ребята увидели автобусы разных лет — от современных до списанных, а также узнали тонкости профессии механиков и водителей.

Еще одна увлекательная экскурсия состоялась в котельную предприятия «Теплосервис». Главный инженер Николай Киреев объяснил, как в систему поступает вода, как работают отопительные котлы, а также ответил на вопросы о работе и зарплатах сотрудников.

Школьники не только получили много новых знаний и впечатлений, но и оценили сладкие угощения, которые приготовили для них на предприятиях.