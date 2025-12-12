Экологическую акцию по сбору макулатуры запустили в Одинцове

В Подмосковье начали собирать макулатуру в рамках экологического мероприятия «V Единстве Zа Победу». К участию в акции, которая продлится до 15 декабря, пригласили и жителей Одинцова.

Цель организаторов — уменьшить бумажные отходы, направить вторсырье на переработку, сохранить лесные ресурсы и собрать средства для благотворительной помощи участникам специальной военной операции и жителям новых регионов. Выручка от переработки пойдет на поддержку нуждающихся.

В рамках акции принимают офисную бумагу, газеты, журналы, книги, учебники, картон и упаковочную бумагу. Пункты приема в Одинцове расположены в Библиотеке семейного типа № 2 по адресу улица Вокзальная, дом № 13, а также в приемной Общественной палаты Одинцовского округа в доме № 36 на улице Маршала Жукова. Для сдачи макулатуры нужно заранее позвонить секретарю палаты в рабочее время: понедельник — пятница с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 по телефону 8 (929) 935‑88‑04.

Организаторы рекомендуют предварительно упаковать бумагу в коробки или связать ее в пачки, удалить пленку, файлы и сильно загрязненные листы. При больших объемах необходимо согласовать вывоз заранее.