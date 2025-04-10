Экологическая акция в поддержку бойцов СВО началась в Щелкове

Экологическая акция «V единстве Za Победу», организованная волонтерами «Движения первых» стартовала в городском округе Щелково. Она продлится до конца апреля и направлена на сбор макулатуры с целью поддержки бойцов специальной военной операции и их семей.

Уже сейчас результаты впечатляют: только гимназия № 2 собрала и отправила на переработку свыше полутора тонн макулатуры. Еще около 700 килограммов ждут своей очереди. В акции принимают участие не только образовательные учреждения, но и жители округа.

Макулатура принимается в виде бумаги, картона, старых книг, тетрадей и учебников. Важно помнить, что пластиковые элементы, такие как обложки тетрадей, затрудняют процесс переработки, поэтому рекомендуется приносить только подходящие материалы.

Для удобства жителей организовано семь пунктов сбора, расположенных на территории образовательных учреждений. Подробную информацию о местах расположения этих пунктов можно узнать на страницах щелковского отделения «Движения первых» в социальных сетях.

Каждый килограмм сданной бумаги отправится на переработку, а вырученные средства пойдут на помощь бойцам СВО и жителям новых территорий.