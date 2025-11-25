Экологическая акция «Расхламление» прошла в Наро-Фоминске
Активисты, волонтеры и представители благотворительных фондов рассказывали жителям округа о второй жизни вещей и экологическом потреблении. Все желающие приносили ненужные вещи в хорошем состоянии.
Акция длилась три дня. За это время в центральном павильоне культурного центра каждый мог бесплатно приобрести или забрать себе понравившиеся вещи. Кроме того, для гостей провели мастер-классы по созданию игрушек и предметов декора из вторсырья, а также лекции об экологии.
Мероприятие было организована совместно Торгово-промышленной палатой округа и благотворительным фондом «Нара за своих». Представители фонда обучили всех желающих изготовлению противодроновых и маскировочных сетей, а также плетению тактических браслетов.
Все средства, собранные на благотворительной ярмарке, будут направлены в помощь участникам специальной военной операции.