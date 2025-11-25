Экологическая акция «Расхламление» прошла в Наро-Фоминске

Активисты, волонтеры и представители благотворительных фондов рассказывали жителям округа о второй жизни вещей и экологическом потреблении. Все желающие приносили ненужные вещи в хорошем состоянии.

Акция длилась три дня. За это время в центральном павильоне культурного центра каждый мог бесплатно приобрести или забрать себе понравившиеся вещи. Кроме того, для гостей провели мастер-классы по созданию игрушек и предметов декора из вторсырья, а также лекции об экологии.