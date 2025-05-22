Экологическая акция по сбору макулатуры прошла в Раменском

Пунктом сбора макулатуры выступило отделение дополнительного образования «Эврика». За несколько дней школьники собрали около 800 килограммов старых газет, журналов, тетрадей, книг и гофрокартона.

«Таких важных акций очень много. Дети с радостью принимают в них участие. Вырученные средства от сбора макулатуры пойдут на поддержку участников СВО», — рассказала педагог-организатор гимназии № 2 Галина Селищева.

Сдача макулатуры — это не только возможность очистить свои дома от ненужных вещей, но и отличная возможность научиться правильному обращению с ресурсами. Акция «V единстве Zа Победу» несет двойную пользу — помощь фронту и забота об экологии. Вся собранная макулатура отправится на переработку.