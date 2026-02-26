Егорьевск принял участие в акции «Тепло для Героя»

В округе подвели промежуточные итоги участия в общероссийской благотворительной акции «Тепло для Героя». Масштабная инициатива объединила сотрудников и подопечных семейного центра «Егорьевский», которые направили все силы на поддержку тех, кто сегодня находится на линии фронта.

Как сообщили в Министерстве социального развития Московской области, акция в Егорьевске стала по-настоящему народной. С момента ее старта свой вклад внесли более 350 человек — это и коллектив центра, и те, кто получает в нем социальные услуги. Особую активность проявили волонтеры «серебряного возраста». Пожилые жители округа передали бойцам частичку домашнего уюта: вручную было связано более 500 пар шерстяных носков и других теплых вещей.

«Кроме материальной помощи, егорьевцы подготовили более 70 искренних писем. В этих строках — слова благодарности, веры в победу и надежды на скорейшее возвращение домой. Благодаря привлеченным средствам и усилиям неравнодушных граждан, удалось сформировать внушительный технический груз. В общей сложности в зону специальной военной операции было отправлено 835 единиц жизненно важного оборудования и материалов», — сообщили организаторы.

Акция «Тепло для Героя» проводится в России уже четвертый год. За это время она превратилась из разовой инициативы в добровольческое движение.