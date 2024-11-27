Единый день сбора гумпомощи для участников СВО пройдет в Лобне 6 декабря

В городском округе Лобня 6 декабря организуют единый день сбора гуманитарной помощи для военнослужащих СВО и жителей пострадавших приграничных регионов. Также с 27 ноября по 8 декабря стартует акция «Добрый Новый год» по сбору подарков для детей из новых субъектов России.

В городском округе Лобня единый день сбора гуманитарной помощи проведут 6 декабря. Продукты, медикаменты, средства гигиены, вещи и другое можно принести по адресу: улица Мирная, дом № 13, корпус 2, с 10:00 до 18:00.

В рамках гуманитарного проекта «Доброе дело» с 27 ноября по 8 декабря в Московской области пройдет акция «Добрый Новый год». Горожане соберут для детей из новых регионов страны, а также из Курской и Белгородской областей игрушки и сладкие подарки. Также можно принести для бойцов специальной военной операции зимнюю одежду и обмундирование, инструменты, бытовую технику, продукты питания, лекарства, средства личной гигиены.

Напомним, что основной пункт приема в Лобне находится в доме № 5 на улице Чехова. Он открыт ежедневно, кроме понедельника с 11:30 до 20:00, перерыв с 14:00 до 14:30.

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