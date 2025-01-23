Единый день приема участников СВО прошел в Богородском округе

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Ногинске состоялся Единый день приема жителей, посвященный вопросам юридической помощи участникам специальной военной операции и их семьям. На встрече присутствовала руководитель муниципального Центра поддержки участников СВО и их семей Наталия Серебрякова.

Прием посетили как сами военнослужащие, так и их близкие. Основные вопросы касались правовых гарантий для военных, мер социальной поддержки, помощи в догазификации жилых домов, оплаты коммунальных услуг, выплат после получения ранений и медицинской реабилитации.

По итогам приема Наталия Серебрякова отметила, что все обращения приняты на рассмотрение. Некоторые вопросы требуют консультаций с военкоматом или привлечения органов местного самоуправления. Для этого обязательно организуют дополнительные встречи. Главная задача — оказывать всестороннюю поддержку защитникам Отечества и их родным.

Подобные встречи помогают оперативно решать актуальные вопросы и предоставлять необходимую помощь тем, кто нуждается в поддержке.