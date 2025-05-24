Единый день приемов участников СВО и членов их семей прошел в Балашихе

Депутат Ульяна Кондрякова ответила на вопросы жителей в ходе встречи, которая состоялась в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Один из посетителей — участник специальной военной операции Дмитрий С. — интересовался процедурой оформления земельного участка.

Ульяна Кондрякова подробно разъяснила меры поддержки для военнослужащих и их семей, а также помогла разобраться в порядке действий.

«Наша задача — не просто предоставить информацию, но и убедиться, что каждый, кто к нам обращается, получает комплексную поддержку и четкое понимание своих прав и возможностей. Мы стремимся сделать процесс получения помощи максимально простым и понятным для наших защитников и их семей», — подчеркнула Ульяна Кондрякова.

Подобные встречи демонстрируют готовность местных властей оперативно реагировать на запросы военнослужащих и оказывать им всестороннюю помощь в решении важных вопросов.

Напомним, что жители городского округа могут обратиться в Общественную приемную партии «Единая Россия» по адресам: улица Парковая, 7, микрорайон Железнодорожный, улица Октябрьская, 11.

Записаться на прием можно по телефону: 8 (985) 193-64-03.